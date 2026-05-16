気持ち的には本気で実験機を作っていた？アメリカの航空宇宙企業であるロッキードマーチンは2026年5月14日、映画『トップガン マーヴェリック』に登場した実験機「ダークスター」の画像を公式Xで公開しました。夕日が印象的…これが、スカンク・ワークスの手掛けた「ダークスター」です（画像）今回の投稿は北米時間では5月13日にあたり、トップガンシリーズの記念日である「ナショナル・トップガン・デー」に合わせたものです