15日夜、鹿児島市で住宅1棟を全焼する火事がありました。ケガ人はいませんでした。火事があったのは鹿児島市皆与志町で15日午後8時過ぎ近くの住民から「建物が燃えている」と消防に通報がありました。火はおよそ3時間半後に消し止められましたが無職 山下 登さん89歳の木造2階建て住宅1棟を全焼しました。山下さんは妻と2人暮らしで出火当時、家にいましたが火事に気づいて逃げ出しケガはありませんでした。警察と消防で