港町に勇壮なラッパの音が鳴り響く石川県白山市美川の「おかえり祭り」が16日から始まり、絢爛豪華な神輿と台車が街中を練り歩いています。「おかえり祭り」は、北前船で栄えた江戸中期から行われている藤塚神社の春祭りです。祭りでは紋付袴姿の若衆ら約100人が旗手の合図に合わせて軍隊ラッパを響かせ、神輿と12基の台車を先導していきます。観客「お神輿とかいっぱいあって楽しそう」「やっぱり美川の祭り良いですね。袴はいて