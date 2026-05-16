タレントの江口ともみ（58）が、16日までに自身のインスタグラムを更新。母の近影を公開し反響を呼んでいる。江口は「母の日90歳となった母」とつづり、お祝いの花に笑顔の母と、自身、夫のつまみ枝豆との3ショットを投稿。「実家にいくといつも座る事なく動いていて私やとおさんが好きな物を用意してくれている」と健在ぶりを明かし、「100歳目指してこれからも元気で有意義な毎日を過ごしてね」とつづった。これにファ