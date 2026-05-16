マインツに所属する日本代表MF佐野海舟の活躍に、現地の番記者が高い評価を口にした。20年にわたりマインツを見てきたベテランジャーナリストが、佐野の凄さに迫る。【映像】佐野海舟、衝撃の“ボール奪取”の瞬間マインツで2年目のシーズンを過ごす佐野は、ここまでリーグ戦35試合全てにフル出場するなど、“マインツの心臓”として活躍を見せている。加入当時の市場価値は250万ユーロ（約4億6000万円）と言われていたが、現在で