元日本代表DFでサッカー解説者・松木安太郎氏（68）とサッカー元日本代表の内田篤人氏（38）が15日、テレビ朝日スポーツ公式YouTubeチャンネル「絶対に負けられない座談会」に生出演。日本代表・左シャドーのファーストチョイスについて言及した。同日にW杯北中米大会に臨む日本代表メンバー26人が発表された。視聴者から「左シャドーのファーストチョイスは誰ですか？」という質問が飛んだ。内田氏は「森保さんに聞いてよ〜