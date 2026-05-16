バリエーションが少ないと言われるそば。しかし今、「エスニックそば」や「ジビエそば」など、これまでの常識を打ち破る“ネオそば”と呼ばれる変わり種そばを提供する店が急増している。【映像】話題沸騰中の「ネオそば」（複数カット）打ちっぱなしの壁が印象的な渋谷にある立ち食いそば店「SUBA VS」では、エスニックな一品が提供されている。それが「ラム肉と発酵白菜蕎麦」1600円（現在は終了）。ラム肉の上にたっぷりの