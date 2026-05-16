YouTuberのカジサック（45）と妻のヨメサック（40）が共同で運営するInstagramの、ストーリーズを更新。キッチンのインテリアを公開した。【映像】大豪邸と話題のカジサック家 リビングやバスルーム18歳の長男・冬詩さんから6歳の三女・羽留さんまで、5人の子どもがいるカジサック家。2025年10月28日に、マイホームが完成したことを報告し、ルームツアー動画を公開した。こだわりぬいたバスルームや、広々としたリビングルー