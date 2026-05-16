◇インターリーグホワイトソックス 5−10 カブス（2026年5月15日シカゴレート・フィールド）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が15日（日本時間16日）、同じシカゴに本拠を置くカブスとの「クロスタウン・クラシック」に「2番・一番」で先発出場。4打数1安打1三振だった。ホワイトソックスは5―10で敗れ、連勝が5でストップした。初回の第1打席は空振り三振。4回の第2打席で、カブス先発右腕カブレラから流し打