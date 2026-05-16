【カンヌ＝浅川貴道】南仏で開催中の第７９回カンヌ国際映画祭で１５日、最高賞のパルムドールを競うコンペティション部門に出品されている濱口竜介監督（４７）の「急に具合が悪くなる」が公式上映された。パリで介護施設を運営するフランス人女性とがんを患う日本人女性が、対話を通し、生きる意味を見いだす物語。上映には、濱口監督のほか、出演したヴィルジニー・エフィラさん（４９）、岡本多緒さん（４０）らが参加した