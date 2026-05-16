大統領来日の重大警備などを空から行う警視庁の航空隊にヘリコプター2機が新たに配備され、東京・江東区で就航式が行われました。【映像】新たに配備されたヘリコプター2機の就航式筒井洋樹警視総監「警視庁航空隊の果たす崇高な使命を再認識していただき、都民・国民の期待と信頼に応えるべく全身全霊をもって引き続き職務に邁進していただきたい」江東区新木場にある警視庁の航空隊江東飛行センターでは新たに配備されたヘリ