東北電力は１５日、女川原子力発電所（宮城県女川町、石巻市）２号機のタービン建屋で、水槽から放射性物質を含む湯気が発生していることを確認したため、原子炉を停止して点検を行うと発表した。外部への漏出はないという。女川原発は営業運転再開へ向け、調整運転を行っていた。東北電によると、１５日午後５時１０分頃、発電に使った蒸気から分離した排水をためる水槽で、放射性物質を含む湯気が出ているのを確認した。排水