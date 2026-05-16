◆米大リーグホワイトソックス５―１０カブス（１５日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が「２番・一塁」、カブスの鈴木誠也外野手が「５番・右翼」で１５日（日本時間１６日）、同じシカゴを本拠にするチーム同士の対決「クロスタウンクラシック」でスタメン出場。鈴木が２安打１打点と活躍し、シリーズ初戦勝利に貢献した。カブスは２連勝、ホワイトソックスは５連勝で止まった。