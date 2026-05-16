日本国旗の損壊を罰する国旗損壊罪の創設をめぐり、自民党がまとめた骨子案が判明し、2年以下の拘禁刑などの罰則を設ける方針であることがわかった。【映像】「2年以下の拘禁刑」SNS投稿も対象？反発招く骨子案ニュース番組『わたしとニュース』でハレバレンサーを務める、漫画家でパブリックスピーカーの瀧波ユカリ氏が、その必要性を指摘した。骨子案では国旗を公然と損壊する行為に加えて、自らが損壊した国旗の画像や動