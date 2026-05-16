元「モーニング娘。」の飯田圭織（44）が16日、自身のインスタグラムを更新。息子が13歳の誕生日を迎えたことを報告した。「先日、愛息子が13歳を迎えました」と次男が13歳を迎えたことを報告。「平日だったので簡単になりましたが、大好きな苺たっぷりのケーキと大好物のラムチョップを焼いてお祝いしました」とケーキとラムチョップの写真をアップした。「身長だってどんどん伸びて、体重は抜かされ、靴も洋服も共有出来る