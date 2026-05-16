東京・上野で強盗をするために、バールなどの凶器を準備した疑いで男5人が逮捕された事件で、新たにリクルーター役の男が逮捕されました。中江愛斗容疑者（22）は4月、台東区上野にあるコインパーキングで、強盗をする目的で車の中にバールやナイフなどの凶器を準備していた疑いがもたれています。この事件ではこれまでに、実行役の山口優空被告（20）ら5人が逮捕、起訴されていて中江容疑者は、そのうちの知人である実行役の一人