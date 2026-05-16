天皇皇后両陛下は「全国植樹祭」出席のため、16日から1泊で愛媛県を訪問されます。8年前の西日本豪雨の被災者とも懇談される予定です。天皇皇后両陛下は、午前10時前、愛媛県に向けて羽田空港を出発されました。「全国植樹祭」出席などのためで、16日から1泊2日で松山市や大洲市、砥部町を訪問されます。両陛下は、さきほど松山空港に到着されました。午後、大洲市で県立長浜高校「水族館部」が部活動として運営する水族館を視察し