アメリカ・テネシー州で、炎が燃え盛る家から住民を救助する瞬間を捉えた映像が公開された。【映像】炎の家から赤ちゃんを救出する瞬間映像には、炎に包まれたドアを開け、中にいた赤ちゃんを抱きかかえ救出する警察官の姿が映っている。別の警察官に赤ちゃんを引き渡すと、その後すぐさま、再び家の方に戻っていく。この日の夜、近隣住民から「家の中に人がいる」と通報を受け、現場に急行した警察官。玄関付近が燃えてい