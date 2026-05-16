“美しい別れ”は、早くも直接対決になる。9人組プロジェクトグループとして活動してきたZEROBASEONE。【写真】ジャン・ハオ、渋谷に降臨！「えぐい」その活動を終えたあと、5人はZEROBASEONEとして残り、4人は新グループAND2BLEとして別の道を選んだ。そして5月、両者がほぼ同じタイミングで新曲を出す。ZEROBASEONEは5月18日、6thミニアルバム『Ascend-』をリリースする。ソン・ハンビン、キム・ジウン、ソク・マシュー、キム・