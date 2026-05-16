【モデルプレス＝2026/05/16】元タレントの木下優樹菜が5月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。【写真】2児の母・芸人の30代元妻「色合いも素敵」肉料理メインの手作り弁当披露◆木下優樹菜、詰めてもらった弁当披露木下は「寝起きから めまいみたいなって おにぎらず作れず、、詰めてもらった」と報告。白米の上にたっぷりと盛り付けられた肉料理をメインに、新生姜の酢漬け、青菜の副菜が添えられ