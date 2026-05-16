【モデルプレス＝2026/05/16】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが5月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子の弁当を公開し、反響を呼んでいる。【写真】46歳1児の母アナウンサー「毎日工夫して尊敬」悩みの70点弁当◆宮崎宣子「何を入れたらいいのか」悩みの弁当公開宮崎は「何か毎日似たり寄ったりで、何を入れたらいいのかが悩み」「卵が苦手らしく、全然食べないので アレルギーではないんですが、献