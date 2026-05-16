5月1日（金）20時からPrime Videoにて独占配信がスタートした『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4。タイを舞台に繰り広げられた真実の愛を見つける旅で、恋愛に不器用ながら真摯な態度やまっすぐで飾らない素朴な素顔で、視聴者ばかりでなくMCを務める面々までもを虜にしたプロレスラーの安齊勇馬さん。全日本プロレスに所属し、日々激しい闘いを繰り広げていながら、プライベートでは手芸を趣味にしていたりと、キュートなギャ