福岡市東区で16日、ふらつきながら走る自転車を運転していた男が酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。警察によりますと16日午前1時ごろ、福岡市東区馬出でパトロール中の警察官が、ふらつきながら走行する自転車を発見し、停止を求めました。自転車を運転していた男から酒の臭いがしたため呼気を調べたところ、基準値の5倍を超えるアルコールが検出され、警察は男を酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました。逮