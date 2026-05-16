佐賀市の市道で15日夜、ふらつきながら走る自転車を運転していた自称・佐賀大学職員の男が酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。15日午後11時半前、佐賀市中の小路の市道で、ふらつきながら走る自転車をパトロール中の警察官が発見し、停止を求めました。自転車を運転していた男から酒の臭いがしたため呼気を調べたところ、基準値の2倍を超えるアルコールが検出され、男を酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しまし