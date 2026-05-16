アメリカの司法省は15日、ニューヨークでテロを計画したなどの罪で、親イラン武装組織の幹部を訴追しました。司法省は15日、イラクの親イラン武装組織「カタイブ・ヒズボラ」の幹部、ムハンマド・アル・サーディ容疑者をテロ関連など6件の罪で訴追したと発表しました。起訴状などによりますと、アル・サーディ容疑者は、ことし4月、イギリスのロンドンでアメリカ国籍の男性らが刺されけがをした事件などおよそ20件のテロに関与した