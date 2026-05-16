栃木県・上三川町の住宅で住人の女性が殺害された強盗殺人事件で、警察は逃走していた16歳の少年1人をさきほど、新たに逮捕しました。事件に関与した疑いのある実行役の逮捕はこれで3人となります。この事件は14日、上三川町の住宅で親子3人が強盗目的で押し入ってきた複数の人物に襲われ、富山英子さん（69）が胸などを刺されて死亡し、息子2人もけがをしたものです。警察はこれまでに現場付近にいた16歳の男子高校生を14日に逮捕