タレントでモデルの高橋ひかるさん（※高ははしごだか）は5月15日、自身のInstagramを更新。スタイルの良さが際立つロングドレス姿を公開しました。【写真】高橋ひかるの圧巻スタイル「綺麗過ぎて見惚れます」高橋さんは3枚の写真を投稿。オレンジのロングドレスを着用した姿です。1、3枚目は全身ショットで、すらりとした長身が際立っています。圧巻のスタイルの良さに、見とれてしまいます。コメントでは「背が高くてうらやまし