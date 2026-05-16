個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』に出演し、お気に入りの優待銘柄について語ってくれました。今回は、桐谷さんが保有する優待株の中から、5月に権利確定を迎えるおすすめの優待銘柄を紹介します。桐谷さんが厳選！5月の優待銘柄3選桐谷さん：5月は最近優待を新設した銘柄もあります。まず注目なのが、光フードサービス＜138A＞です。株価は2743円（収録時）で、配当利回りが1.46％あります。ここ