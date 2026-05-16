Image: Amazon シンプルでわかりやすいのが一番よ。ついこの前桜が咲いたなぁ…なんて思ってたら、あっというまに「30度を超える日になるでしょう」なんてニュースが聞こえてきました。まだ5月だというのに、すでに地獄の始まりを宣告されて震えております。対策しなきゃ！ ピーコック 氷のう 保冷 0.15L 1,644円 Amazonで見るPR 「氷のう」です。しかも魔