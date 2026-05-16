お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが、15日 までに自身のブログを更新。夫婦ショットを公開した。【写真】「キャンプ帰りで汗だく髪の毛ボサボサだけどリアルな夫婦ショット」ココリコ遠藤＆妻・まさみさんの夫婦写真まさみさんは「GWは友人家族とキャンプへGO!!」と、キャンプを楽しむ様子を写真とともに紹介。投稿の最後には「友人家族が夫婦ショットを撮ってくれた」と、夫婦並んで歩く自然体な後ろ姿の写