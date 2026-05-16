動画配信サービス「Netflix」は、週間視聴ランキング（5月4日〜5月10日）を発表。日本における映画ランキングは、『爆弾』が6週連続1位を獲得した。【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル前週4位と5位にランクインしていた『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』が2位、『傲慢と善良』が3位にランクアップ。4位には、2024年の「第96回アカデミー賞」で、邦画・アジア映画として史上初となる「視覚効果賞