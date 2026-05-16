テレビ朝日アナウンサーの桝田沙也香が14日、自身のインスタグラムを更新。「“これでいい”じゃなくて “これがいい”のり弁」と称し、こだわりの手作り弁当を披露した。【写真】「このクオリティは…凄い」こだわりの手作り“のり弁”を披露した桝田沙也香アナ桝田アナは「手作りのり弁 特別な材料は使っていないのに、ご馳走 海苔の下にもロマンを隠しています。味付けおかかに、海苔は二段」と紹介し、海苔の上にもおかず