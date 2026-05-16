米中首脳会談を終えたアメリカのトランプ大統領はFOXニュースの取材に応じ、「台湾の独立は望まない」と強調しました。トランプ大統領「（台湾への政策は）何も変わっていない。私は誰か（台湾）に独立され、約1万5300キロ移動して戦争するなんていう事態は望んでいない。彼ら（台湾）には冷静になって欲しい。中国にも冷静になって欲しい」15日にFOXニュースで放送されたインタビューで、トランプ大統領は台湾に関する政策は「何