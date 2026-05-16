フリーアナウンサーの高橋真麻（44）が13日、自身のブログを更新。仕事前に訪れたロイヤルホストで「おかわり」したお気に入りのモーニングメニューを紹介し、驚きの食欲を見せた。【写真】「あまりにも、おいしくて」高橋真麻がロイヤルホストで“おかわり”したお気に入りのメニュー高橋は「デジャブではなく（笑）」というタイトルでブログを更新。「先日、仕事前に初めてロイヤルホストのモーニングに行きまして」と切り出