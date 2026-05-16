歌舞伎役者、俳優の市川團十郎さんが5月15日、自身のインスタグラムを更新。長男の勸玄（市川新之助）さんについて綴りました。 【写真を見る】【 市川團十郎 】長男・勸玄（市川新之助）さんの近影を投稿「舞台も散歩も一緒」にファン反響「どんどんカッコいい少年に成長されてますね」團十郎さんは夜の公園の片隅でポーズを決める長男の勸玄さんの画像を添えて「舞台も散歩も一緒。」と投稿。 また、勸玄さんが鏡の