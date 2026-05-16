サッカーベルギー1部のシントトロイデンに所属する谷口彰悟選手と後藤啓介選手が15日、日本代表メンバー入りを受けて現地からオンライン会見を行い、ワールドカップにかける思いを語りました。谷口選手は現地時間7時から始まったメンバー発表会見を実際にみたことを明かし「準備をしながらみていた。名前が呼ばれたときは本当にうれしかった。身が引き締まる思い」と心境を話しました。後藤選手はメンバー選考に関しては自分が選出