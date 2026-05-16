プロダンサーで振付師の恒木真優（30）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。15日に30歳を迎えたことを報告した。「30歳になりました！」と書き出し、「30歳からが楽しいと諸先輩方がおっしゃっているので楽しみです」と巻き髪での白いキャミソール姿をアップした。さらに「いつも支えてくださっている皆さま、本当にありがとうございます！感謝の気持ちを忘れずに、これからも頑張ります！私の周りのみんなが、健康で穏