能登半島地震と奥能登豪雨で大きな被害を受けた奥能登の農地についてことしは、200ヘクタールで営農を再開する見通しであることがわかりました。能登半島地震と奥能登豪雨の発生直後奥能登2市2町では農地や水路の損傷などが理由でコメの作付面積が3分の2以下まで落ち込みました。県では営農再開の拡大に向けて農地の復旧工事を進めており去年は、地震前の7割にあたる2000ヘクタールまで復旧。ことしはさらに200ヘクタ&