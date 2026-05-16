この連載では、住宅ローンにまつわる疑問・お悩みに、日本住宅ローン株式会社の担当者が答えます。今回取り上げるのは「災害リスクが気になる地域で家を買う場合、住宅ローンで注意すべきポイントは？」です。画像はイメージ○住宅ローンにまつわる疑問・お悩み「災害リスクが気になる地域で家を買う場合、住宅ローンで注意すべき点は?」住んでいる地域は、災害リスクが考えられる場所です。ここで住宅を購入する際、住宅ローンで