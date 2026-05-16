【プレイバック１９９４米国Ｗ杯＃３】“サッカー不毛の地”米国で１９９４年に開催された、当初は盛り上がるかどうか不安視されていた。しかし、自国代表チームが出てくると、さすがにメディアの報道も増えてきた。特にグループリーグ２戦目で優勝候補の一角と見られたコロンビアを破ると、新聞・テレビが大々的に報じ、お祭り騒ぎとなった。が、この勝利がＷ杯史上最悪の悲劇を呼んでしまうことに…。この大会でコロンビアはバ