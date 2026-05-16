２０２４年３月にテレビ東京を退社した福田典子アナウンサーが公開した、ファミリーレストランでの写真が反響を呼んでいる。１６日までにインスタグラムで「サイゼ飲みサイゼ飲み未経験のゆみかちゃんと、５/１１に閉店した恵比寿東口店へ」とつづると、モデルなどとして活動する弓華との２ショットをアップ。二人でワインボトルを持った写真になっている。「ただごはんを食べるつもりだったのに、気づけば友達が増えてい