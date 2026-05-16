◆米大リーグツインズ２―３ブルワーズ（１５日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）ブルワーズのＡ・アシュビー投手（２７）が１５日（日本時間１６日）、敵地・ツインズ戦でメジャートップを独走する８勝目を挙げた。この日は１点リードの６回無死一、三塁からリリーフ登板。併殺の間に同点とされると、回またぎした７回には１死から３連打を浴びて一時勝ち越しを許した。それでも、直後の８回に味方が逆転