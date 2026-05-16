期待をかければ人は伸びる！部下の伸び悩みを解消する人材教育テクニック「ピグマリオン効果」とは 期待をかければ人は伸びる あなたの近くに、いつも失敗ばかりしていたり、やる気の感じられない部下、後輩はいませんか？彼らはなぜ成長しないのでしょうか。それは、まわりの人からネガティブな言葉をかけられているからかもしません。 これは「ゴーレム効果」と呼ばれるもので、人は周囲からネガティブな言葉をか