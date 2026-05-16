神社の象徴である鳥居はいつ誰が最初に建てたのか？その起源とは 鳥居ってどんな意味があるの？ 平安末期の12世紀後半、後白河法皇は宮廷や公家の年中行事を詳細に記録した『年中行事絵巻』をつくらせました。その巻十二は梅宮大社（京都市右京区）の梅宮祭で始まるのですが、巻頭部分の図には梅宮大社の一の鳥居が描かれています。絵巻をさらに見ていくと参道のまんなかあたりにも鳥居が立っていることがわかります。なぜ絵巻