心理学から考える気になる異性に振り向いてもらうための三つのテクニックとは 私とあなたと、好きなものの関係 バランス理論は、アメリカの心理学者フリッツ・ハイダーによって提唱されました。例えば、あなたに好きな異性がいたとして、自分は犬が大好きなのに、相手は犬が嫌いだったとしましょう。そこには、「同じものを好きになってもらえない」というストレスが生じます。このような状態を、バランス理論を使って説