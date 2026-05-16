そもそも血圧ってどんな働きをしているの？高血圧の人が知っておきたい血管の仕組み！ 血圧とは血液が血管を流れるときに生じる圧力のこと 圧とは「血液の流れが血管（動脈）に及ぼす圧力」のことです。血流が血管壁（血管の内側の壁）を押す力、と言い換えてもいいでしょう。心臓から送り出された血液は動脈を通じて全身の細胞へ酸素や栄養を届け、細胞からは老廃物などを回収しつつ、静脈を通って心臓に戻ってきます。重力に