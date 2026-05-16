メガバンク3グループの決算が出そろい、今年3月までの1年間はそれぞれ過去最高益となり、純利益はあわせて5兆円を超えました。【映像】メガバンク3グループそろって過去最高益三菱UFJフィナンシャル・グループの2025年度の純利益は2兆4272億円と、（前年比+30.3%）初めて2兆円を超え過去最高益となりました。三井住友FGは1兆5830億円、みずほFGは1兆2486億円と、いずれも過去最高益でした。また、三井住友信託銀行を傘下に