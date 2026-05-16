「給付付き税額控除」について議論する政府の有識者会議で、所得が低い勤労世帯への支援について、外国の制度を参考にすべきとの意見などが出されました。【映像】政府の有識者会議の様子「給付付き税額控除」は所得税から一定額を控除し、控除しきれない分を現金で給付する制度で、所得の低い人の負担を減らし、積極的に働くことを促すなどとして、導入に向けた議論が進められています。15日の会議で、政府は収入に応じて支