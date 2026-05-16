松江市のため池で14歳の男子中学生が溺れる事故があり病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。【映像】事故現場のため池と周辺の様子15日午後6時ごろ、松江市東出雲町錦浜にあるため池で「子どもが溺れている」と通報がありました。溺れていたのは14歳の男子中学生で、駆け付けた救急隊によって救助されましたが、意識がない状態で病院に搬送されたということです。警察によりますと、この男子中学生は近くの広場で