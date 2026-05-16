アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた交渉をめぐり、イランの核開発の停止は20年で十分との認識を示しました。【映像】トランプ大統領「本物の20年でなければならない」記者「（イランの核開発停止は）20年間で十分ですか？」トランプ大統領「20年間で十分だ。だが保証のレベルが問題だ。本物の20年でなければならない」トランプ大統領は15日、中国から帰国する大統領専用機の中で記者団に対し、イランとの停